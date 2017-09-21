Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 21 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,03 коп до 26,0667 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,23 коп - до 26,3220 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,90 коп и составляет 30,8753 грн, средний курс продажи упал - на 9,29 коп до 31,5147 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,193 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи также остался без изменений - 4,581 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,445 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0667 26,3220 0,4193 0,4581 30,8753 31,5147 Медиана 26,1000 26,3000 0,4320 0,4580 30,9000 31,4650



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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