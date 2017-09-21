Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,23 коп - до 26,3220 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 14,90 коп и составляет 30,8753 грн, средний курс продажи упал - на 9,29 коп до 31,5147 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,193 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи также остался без изменений - 4,581 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,445 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0667
|
26,3220
|
0,4193
|
0,4581
|
30,8753
|
31,5147
|
Медиана
|
26,1000
|
26,3000
|
0,4320
|
0,4580
|
30,9000
|
31,4650
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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