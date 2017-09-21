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USD:  26.06  26.29   EUR:  31.09  31.61
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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

21.09.2017 12:06
В четверг, 21 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,03 коп до 26,0667 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,23 коп - до 26,3220 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,90 коп и составляет 30,8753 грн, средний курс продажи упал - на 9,29 коп до 31,5147 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,193 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи также остался без изменений - 4,581 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,445 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0667

26,3220

0,4193

0,4581

30,8753

31,5147

Медиана

26,1000

26,3000

0,4320

0,4580

30,9000

31,4650


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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