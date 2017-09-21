Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 21 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,18/26,21*, к 12:00 котировки составили 26,22/26,25

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,18, максимальные - 26,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,21, максимальные - 26,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4492/0,4502, к 12:00 котировки составили 0,4506/0,4516.



Торги по евро начались с котировок 31,1123/31,1479, к 12:00 котировки составили 31,2463/31,2795.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.