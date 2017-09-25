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Ощадбанк получил право собственности на актив банка Курченко

25.09.2017 11:42
По решению суда Ощадбанк получил право собственности на залоговое имущество Брокбизнесбанка

Государственный Ощадбанк после трехлетних судебных разбирательств получил право собственности на принадлежавшее неплатежеспособному Брокбизнесбанку недвижимое имущество в Киеве по ул. Саксаганского. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.  

В 2013 году это здание было передано в залог Ощадбанку по кредиту в размере 200 млн грн. Кредит выдавался принадлежащей владельцам Брокбизнесбанка компании Капитал Инвест согласно договору между банками.

По решению суда Ощадбанк получил полное погашение суммы долга и предоставил предыдущему владельцу возможность вывезти принадлежащие ему вещи и освободить здание.

Ощадбанк выставит объекты недвижимости на продажу через прозрачные электронные торги.

В августе Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставлял на продажу права требования по кредиту на балансе Брокбизнесбанка, в обеспечение по которому передан комплекс по производству натуральных кож в Киеве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Брокбизнесбанк
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