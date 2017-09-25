Ощадбанк получил право собственности на актив банка Курченко

По решению суда Ощадбанк получил право собственности на залоговое имущество Брокбизнесбанка

Государственный Ощадбанк после трехлетних судебных разбирательств получил право собственности на принадлежавшее неплатежеспособному Брокбизнесбанку недвижимое имущество в Киеве по ул. Саксаганского. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



В 2013 году это здание было передано в залог Ощадбанку по кредиту в размере 200 млн грн. Кредит выдавался принадлежащей владельцам Брокбизнесбанка компании Капитал Инвест согласно договору между банками.



По решению суда Ощадбанк получил полное погашение суммы долга и предоставил предыдущему владельцу возможность вывезти принадлежащие ему вещи и освободить здание.



Ощадбанк выставит объекты недвижимости на продажу через прозрачные электронные торги.



В августе Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставлял на продажу права требования по кредиту на балансе Брокбизнесбанка, в обеспечение по которому передан комплекс по производству натуральных кож в Киеве.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.