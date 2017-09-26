НБУ зарегистрировал новую банковскую группу

15 сентября Нацбанк зарегистрировал банковскую группу Коминвестбанк

Национальный банк Украины (НБУ) 15 сентября зарегистрировал банковскую группу Коминвестбанк. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



В группу вошли страховая компания Полис-центр и Коммерческий инвестиционный банк. Контролирующим лицом группы является Владимир Гисем.



Коммерческий инвестиционный банк основали в 1992 году. 57,93% акций финучреждения принадлежит Владимиру Гисему.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.