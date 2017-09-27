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Дубилет подал иск к ПриватБанку

27.09.2017 17:24
Экс-предправления приватБанка подал в суд на национализированный банк, агентство Интерфакс-Украина и своего преемника Александра Шлапака
Фото: EPA

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет подал иск к финучреждению о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск зарегистрирован Печерским районным судом Киева 19 сентября.

Ответчиками по иску, помимо ПриватБанка, являются информационное агентство Интерфакс-Украина и еще один бывший председатель правления банка Александр Шлапак.

Перечень претензий истца к ответчикам не указан. Предполагается, что заседание суда по этому делу состоится 30 октября.

Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что в ПриватБанке нет активов, которые бы можно было продать через систему ProZorro.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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