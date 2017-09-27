Дубилет подал иск к ПриватБанку
Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет подал иск к финучреждению о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск зарегистрирован Печерским районным судом Киева 19 сентября.
Ответчиками по иску, помимо ПриватБанка, являются информационное агентство Интерфакс-Украина и еще один бывший председатель правления банка Александр Шлапак.
Перечень претензий истца к ответчикам не указан. Предполагается, что заседание суда по этому делу состоится 30 октября.
Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что в ПриватБанке нет активов, которые бы можно было продать через систему ProZorro.
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