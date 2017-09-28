Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,78 коп до 26,3065 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,88 коп - до 26,5765 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,47 коп и составляет 30,7670 грн, средний курс продажи упал - на 2,98 коп до 31,3755 грн. Продать евро дороже можно за 30,9 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 4,197 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,615 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3065 26,5765 0,4197 0,4615 30,7670 31,3755 Медиана 26,3000 26,5600 0,4350 0,4600 30,8000 31,3250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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