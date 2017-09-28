Котировки доллара на межбанке выросли до 26,50/26,525

В четверг, 28 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,49/26,51*, к 12:00 котировки составили 26,50/26,525

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,49, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,51, максимальные - 26,525



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4523/0,4529, к 12:00 котировки составили 0,4547/0,4554.



Торги по евро начались с котировок 31,0754/31,0988, к 12:00 котировки составили 31,1852/31,2119.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.