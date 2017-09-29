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Банк Citi готовится свернуть бизнес в России

29.09.2017 18:15
Ситибанк рассматривает возможность уйти из страны-агрессора
Фото: EPA

Дочерний банк Citigroup в России - Ситибанк - фиксирует отток розничных клиентов и рассматривает возможность уйти из страны-агрессора. Об этом пишет КоммерсантЪ.

За последние два года число клиентов уменьшилось на 40%, а количество подразделений структуры - вдвое.

Кредитная организация постепенно выходит из обслуживания розничного среднего класса, сконцентрируясь на сегментах mass affluent (выше среднего) и премиум, которые часто выезжают за пределы страны.

"Ситибанк буквально создает условия для того, чтобы клиентам среднего класса стало некомфортно в нем обслуживаться. Банк за два года закрыл половину офисов, заметно сократил выпуск кредитных карт для массового сегмента", - рассказал собеседник издания. Число офисов уменьшилось до 24 в целом.

До этого сообщалось, что шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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