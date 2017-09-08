Наличный евро прибавил еще 33 копейки

В пятницу, 8 августа, средний курс покупки наличного евро в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 32,92 коп до 31,0550 грн

Средний продажи наличного евро вырос на 36,92 коп и составляет 31,9375 грн. Продать евро дороже можно за 31,32 грн, купить дешевле - за 31,59 грн.

Средний курс покупки наличного доллара вырос на 2,08 коп до 25,9995 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,82 коп - до 26,4545 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 4,202 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,3 коп до 4,661 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9995 26,4545 0,4202 0,4661 31,0555 31,9375 Медиана 26,0000 26,4500 0,4425 0,4650 31,0750 31,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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