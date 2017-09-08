Наличный евро прибавил еще 33 копейки
Средний продажи наличного евро вырос на 36,92 коп и составляет 31,9375 грн. Продать евро дороже можно за 31,32 грн, купить дешевле - за 31,59 грн.
Средний курс покупки наличного доллара вырос на 2,08 коп до 25,9995 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,82 коп - до 26,4545 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 4,202 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,3 коп до 4,661 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,57 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9995
|
26,4545
|
0,4202
|
0,4661
|
31,0555
|
31,9375
|
Медиана
|
26,0000
|
26,4500
|
0,4425
|
0,4650
|
31,0750
|
31,9500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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