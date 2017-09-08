Котировки доллара на межбанке выросли до 26,06/26,09

В пятницу, 8 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,04/26,06*, к 12:00 котировки составили 26,06/26,09

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,04, максимальные - 26,06. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,06, максимальные - 26,09.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4569/0,4576, к 12:00 котировки составили 0,4566/0,4575.



Торги по евро начались с котировок 31,3860/31,4075, к 12:00 котировки составили 31,4283/31,4619.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.