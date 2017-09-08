Межбанк закрылся котировками доллара 26,05/26,08

В пятницу, 8 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,04/26,06, к закрытию котировки составили 26,05/26,08

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,04, максимальные - 26,06. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,06, максимальные - 26,09.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4569/0,4576, к закрытию котировки составили 0,4560/0,4571.

Торги по евро начались с котировок 31,3860/31,4075, к закрытию котировки составили 31,3459/31,3794.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.