Межбанк закрылся котировками доллара 26,05/26,08
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,04, максимальные - 26,06. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,06, максимальные - 26,09.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4569/0,4576, к закрытию котировки составили 0,4560/0,4571.
Торги по евро начались с котировок 31,3860/31,4075, к закрытию котировки составили 31,3459/31,3794.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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