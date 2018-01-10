Официальные курсы банковских металлов на 10.01.2018
10.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 10 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 369744,53 грн;
серебро - 4810,06 грн;
платина - 273853,50 грн;
палладий - 307415,36 грн.
Напомним, на 9 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 371691,67 грн;
серебро - 4838,28 грн;
платина - 270469,93 грн;
палладий - 310236,62 грн.
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