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Официальные курсы банковских металлов на 10.01.2018

10.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 10 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 369744,53 грн;

серебро - 4810,06 грн;

платина - 273853,50 грн;

палладий - 307415,36 грн.

Напомним, на 9 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 371691,67 грн;

серебро - 4838,28 грн;

платина - 270469,93 грн;

палладий - 310236,62 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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