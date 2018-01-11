Межбанк открылся котировками доллара 28,37/28,39

В четверг, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,39 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4979/0,4985.



Торги по евро начались с котировок 33,8737/33,8976.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter