Межбанк открылся котировками доллара 28,37/28,39
11.01.2018 10:22
В четверг, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,39 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4979/0,4985.
Торги по евро начались с котировок 33,8737/33,8976.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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