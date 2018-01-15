НБУ ослабил гривню еще на 9 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копеек

На 15 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2853,6637 грн за $100;

3463,4916 грн за 100 евро;

5,0416 грн за 10 руб РФ.



На 12 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2844,5711 грн за $100;

3418,3211 грн за 100 евро;

4,9909 грн за 10 руб РФ.



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