НБУ ослабил гривню еще на 9 копеек
15.01.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копеек
На 15 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2853,6637 грн за $100;
3463,4916 грн за 100 евро;
5,0416 грн за 10 руб РФ.
На 12 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2844,5711 грн за $100;
3418,3211 грн за 100 евро;
4,9909 грн за 10 руб РФ.
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