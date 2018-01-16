Махинации в ПриватБанке привели к убыткам в $5,5 млрд - НБУ

Нацбанк опубликовал результаты расследования махинаций в ПриватБанке, проведенного компанией Kroll

ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к убыткам по меньшей мере в размере $5,5 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ), ссылаясь на результаты независимого расследования компании Kroll.



"Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц", - отмечает НБУ.



Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие связи между лицом, погашающим кредит, и изначальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других акционеров.





Слайд: НБУ



Центральным элементом махинаций с кредитным портфелем была теневая банковская структура внутри ПриватБанка, которая обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников банка, указывает НБУ.



Эта структура также управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем выдавались новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Структура обеспечивала транзации с целью сокрытия источника и истинного назначения кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.



Чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, ПриватБанк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, возможно, через систематическую фальсификацию финансовой отчетности экс-менеджментом банка, выяснили эксперты Kroll.



Более 95% корпоративных кредитов банка до национализации были предоставлены сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что и привело к убыткам в сумме $5,5 млрд.



"Результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка", - пишет регулятор и выражает готовность ознакомить правоохранительные органы с этими результатами.



Киевский районный суд Одессы 12 января отменил собственное определение, которым запрещал, в частности ПриватБанку, Национальному банку Украины, компаниям Kroll Associates и AlixPartners Services, заниматься расследованием деятельности экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского.



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