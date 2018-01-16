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В Раде зарегистрировано постановление об увольнении Гонтаревой

16.01.2018 14:39
Депутаты БПП, Народного фронта и Радикальной партии зарегистрировали проект постановления о безотлагательном увольнении главы НБУ
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о безотлагательном увольнении председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Инициаторами постановления выступили депутаты Блока Петра Порошенко, Народного фронта и Радикальной партии Олега Ляшко.

"Предложить президенту Украины Порошенко П.А. безотлагательно внести в Верховную Раду Украины представление об увольнении Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины", - гласит документ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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