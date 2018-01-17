Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,23 коп - до 28,7460 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,63 грн, минимальный курс продажи - 28,67 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,80 коп и составляет 34,5690 грн, средний курс продажи - упал на 0,20 коп до 35,2417 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,553 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 5,100 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,4463
|
28,7460
|
0,4553
|
0,5100
|
34,5690
|
35,2417
|
Медиана
|
28,4550
|
28,7500
|
0,4750
|
0,5100
|
34,6000
|
35,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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