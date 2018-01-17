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Наличные курсы валют: данные на 12:00

17.01.2018 12:19
В среду, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,20 коп до 28,4463 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,23 коп - до 28,7460 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,63 грн, минимальный курс продажи - 28,67 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,80 коп и составляет 34,5690 грн, средний курс продажи - упал на 0,20 коп до 35,2417 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,553 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 5,100 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,4463

28,7460

0,4553

0,5100

34,5690

35,2417

Медиана

28,4550

28,7500

0,4750

0,5100

34,6000

35,2500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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