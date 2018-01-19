Наличный доллар подорожал на 7 коп, наличный евро – на 18 коп

В пятницу, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,25 коп до 28,5955 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,87 коп - до 28,9100 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,75 грн, минимальный курс продажи - 28,82 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,87 коп и составляет 34,7920 грн, средний курс продажи - вырос на 18,55 коп до 35,4425 грн. Продать евро дороже можно за 35,15 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,557 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 5,120 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,5955 28,9100 0,4557 0,5120 34,7920 35,4425 Медиана 28,6050 28,9000 0,4840 0,5100 34,9000 35,4750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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