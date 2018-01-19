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Наличный доллар подорожал на 7 коп, наличный евро – на 18 коп

19.01.2018 10:18
В пятницу, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,25 коп до 28,5955 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,87 коп - до 28,9100 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,75 грн, минимальный курс продажи - 28,82 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,87 коп и составляет 34,7920 грн, средний курс продажи - вырос на 18,55 коп до 35,4425 грн. Продать евро дороже можно за 35,15 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,557 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 5,120 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,5955

28,9100

0,4557

0,5120

34,7920

35,4425

Медиана

28,6050

28,9000

0,4840

0,5100

34,9000

35,4750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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