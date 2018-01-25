Предправления "дочки" российского Сбербанка увольняется
Председатель правления дочернего украинского подразделения российского Сбербанка Игорь Юшко увольняется. Об этом пишет FinClub на источники в банке.
"С 1 февраля увольняется Игорь Юшко. Новым главой банка станет зампред Сбербанка Ирина Князева", - сказали собеседники издания.
Один из них говорит, что еще в конце декабря Юшко не собирался уходить и продлил контракт. Другой утверждает, что контракт банкир официально так и не продлил.
Игорь Юшко возглавил Сбербанк почти десять лет назад.
Ранее сегодня сообщалось, что сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка уже структурирована и ожидает одобрения регулятора.
Национальный банк 21 декабря прошлого года получил от Управления делами президента Республики Беларусь пакет документов на согласование приобретения 100% уставного капитала Сбербанка через Паритетбанк.
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