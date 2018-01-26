НБУ укрепил гривню на 12 копеек
26.01.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 12 копеек
На 26 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2874,5248 грн за $100;
3566,4229 грн за 100 евро;
5,1396 грн за 10 руб РФ.
На 25 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2886,5367 грн за $100;
3565,4501 грн за 100 евро;
5,1190 грн за 10 руб РФ.
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