Хакеры атаковали банки и налоговую службу Нидерландов
Хакеры атаковали три банка, а также налоговую и таможенную службу Нидерландов. Об этом сообщает NOS.
В течение атаки, которая продолжалась сегодня, 29 января, около десяти минут, наблюдались проблемы с доступом к сайту налоговой службы.
Банк Rabobank сообщил, что из-за хакерских атак не работает его мобильный и интернет-банкинг.
До этого атакам подверглись крупнейшие банки Нидерландов - ABN Amro и ING. Сегодня работа их сервисов возобновилась.
"Казалось, все было в порядке после масштабной DDoS-атаки на ING в 2013 году. Теперь нам нужно реагировать, и мы обсуждаем это с банками", - отметили в центробанке Нидерландов.
Ранее сообщалось, что агенты нидерландской секретной службы по кибербезопасности AIVD еще с 2014 года имели доступ к компьютерам российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- К закрытию межбанка доллар потерял 23 копейки, евро – 40 копеек 17:24
- ПриватБанк переформатирует сеть отделений 16:45
- Хакеры атаковали банки и налоговую службу Нидерландов 16:25
- Киберполиция требует урегулировать статус криптовалют в Украине 15:43
- Fitch: Украина получит очередной транш от МВФ в течение года 14:50