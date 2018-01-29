Хакеры атаковали банки и налоговую службу Нидерландов

На выходных и сегодня три банка, а также налоговая и таможенная служба Нидерландов подверглись хакерской атаке

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Хакеры атаковали три банка, а также налоговую и таможенную службу Нидерландов. Об этом сообщает NOS.



В течение атаки, которая продолжалась сегодня, 29 января, около десяти минут, наблюдались проблемы с доступом к сайту налоговой службы.



Банк Rabobank сообщил, что из-за хакерских атак не работает его мобильный и интернет-банкинг.



До этого атакам подверглись крупнейшие банки Нидерландов - ABN Amro и ING. Сегодня работа их сервисов возобновилась.



"Казалось, все было в порядке после масштабной DDoS-атаки на ING в 2013 году. Теперь нам нужно реагировать, и мы обсуждаем это с банками", - отметили в центробанке Нидерландов.



Ранее сообщалось, что агенты нидерландской секретной службы по кибербезопасности AIVD еще с 2014 года имели доступ к компьютерам российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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