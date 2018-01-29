 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.98  28.42   EUR:  34.60  35.39
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Хакеры атаковали банки и налоговую службу Нидерландов

29.01.2018 16:25
На выходных и сегодня три банка, а также налоговая и таможенная служба Нидерландов подверглись хакерской атаке
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Хакеры атаковали три банка, а также налоговую и таможенную службу Нидерландов. Об этом сообщает NOS.

В течение атаки, которая продолжалась сегодня, 29 января, около десяти минут, наблюдались проблемы с доступом к сайту налоговой службы.

Банк Rabobank сообщил, что из-за хакерских атак не работает его мобильный и интернет-банкинг.

До этого атакам подверглись крупнейшие банки Нидерландов - ABN Amro и ING. Сегодня работа их сервисов возобновилась.

"Казалось, все было в порядке после масштабной DDoS-атаки на ING в 2013 году. Теперь нам нужно реагировать, и мы обсуждаем это с банками", - отметили в центробанке Нидерландов.

Ранее сообщалось, что агенты нидерландской секретной службы по кибербезопасности AIVD еще с 2014 года имели доступ к компьютерам российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров