Глава набсовета Вернум банка задержана по делу о "вышках Бойко"

Генпрокуратура подозревает Наталию Игнатченко в завладении денежными средствами Черноморнефтегаза на 3,2 млрд грн

Глава наблюдательного совета Вернум банка Наталия Игнатченко задержана по подозрению в отмывании средств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Задержаны также Н.Игнатченко и А.Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - написал Луценко.

По данным Генпрокуратуры, собственнику и главе правления Вернум банк, а также еще одному гражданину Украины, сообщено о подозрении по одному делу с бывшим первым вице-премьером Сергеем Арбузовым. Подозрения указанным лицам объявлены 30 января по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебная подделка); ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса по фактам соучастия в преступной организации под руководством Виктора Януковича.

В ГПУ уточнили, что указанные лица подозревается в завладении совместно с другими участниками преступной организации денежными средствами ГАО Черноморнефтегаз в сумме 3,2 млрд грн при осуществлении закупки двух самоподъемных буровых установок В312 и В319 и их легализации через подконтрольные компании.

Единственным собственником Вернум банка через ООО Люкс-Инфо является Наталия Игнатченко. Она также возглавляет набсовет этого банка. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74 место (360,12 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что дело о так называемых "вышках Бойко" продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины Александра Кацубы.

Напомним, сегодня стало известно, что Генпрокуратура объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-руководителя Национального банка Сергея Арбузова.

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