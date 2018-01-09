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Наличные курсы валют: доллар дорожает

09.01.2018 14:16
Во вторник, 9 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,66 коп до 27,9916 грн
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,79 коп - до 28,3736 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,1 грн, минимальный курс продажи - 28,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,87 коп и составляет 33,3416 грн, средний курс продажи - вырос на 1,49 коп до 34,1136 грн. Продать евро дороже можно за 33,75 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 4,451 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,970 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,9916

28,3736

0,4451

0,4970

33,3416

34,1136

Медиана

28,0000

28,3500

0,4650

0,4970

33,4000

34,0600


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 25 банкам к 14:00 (данные собраны с официальных сайтов банков) 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта
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