Наличные курсы валют: доллар дорожает

Во вторник, 9 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,66 коп до 27,9916 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,79 коп - до 28,3736 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,1 грн, минимальный курс продажи - 28,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,87 коп и составляет 33,3416 грн, средний курс продажи - вырос на 1,49 коп до 34,1136 грн. Продать евро дороже можно за 33,75 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 4,451 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,970 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,9916 28,3736 0,4451 0,4970 33,3416 34,1136 Медиана 28,0000 28,3500 0,4650 0,4970 33,4000 34,0600



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 25 банкам к 14:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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