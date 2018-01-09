Наличные курсы валют: доллар дорожает
Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,79 коп - до 28,3736 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,1 грн, минимальный курс продажи - 28,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,87 коп и составляет 33,3416 грн, средний курс продажи - вырос на 1,49 коп до 34,1136 грн. Продать евро дороже можно за 33,75 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 4,451 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,970 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,9916
|
28,3736
|
0,4451
|
0,4970
|
33,3416
|
34,1136
|
Медиана
|
28,0000
|
28,3500
|
0,4650
|
0,4970
|
33,4000
|
34,0600
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 25 банкам к 14:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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