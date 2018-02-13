Владельцы банков-банкротов распродают их активы - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов призывает отказаться от работы с собственниками бывших Укринбанка и Златобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) призывает руководителей действующих украинских банков отказаться от работы с собственниками бывших Укринбанка и Златобанка, которые с помощью судебных решений смогли восстановить контроль над ликвидируемыми финучереждениями и пытаются распродать их имущество. Об этом говорится в открытом письме ФГВФЛ.



ФГВФЛ напоминает, что за последние пять лет Национальный банк Украины передал в управление Фонда 96 банков, почти двум миллионам вкладчиков которых за это время суммарно выплачено почти 90 млрд грн. Большую часть этой суммы Фонд заимствовал из государственного бюджета.

"В то же время большинство бывших акционеров и топ-менеджеров банков, которые своими решениями и рисковой деятельностью довели их до неплатежеспособности, не чувствуют за это никакой ответственности", - отмечают в фонде.

"Вопиющие случаи разворачиваются вокруг таких банков, как Укринбанк (конечный владелец существенного участия с наибольшей долей Владимир Клименко) и Златобанк (конечный владелец существенного участия с наибольшей долей Елена Якименко), где бывшие акционеры, получив в судах ситуативные победы по обжалованию решений об отнесении их банков к категории неплатежеспособных, "выбили" из госреестра уполномоченных лиц Фонда гарантирования, завладели активами банков, при этом оставив долги Фонду", - подчеркивается в письме.

По данным Фонда, сейчас эти бывшие акционеры пытаются в кратчайшие сроки реализовать активы банков, так как решения судов в их пользу спариваются. В частности, в фонд поступают сообщения о выставлении на продажу посторонними лицами активов финучреждений. Бывшие акционеры и руководители предлагают приобрести эти активы другим банкам. Они также пытаются получить новые кредитные линии для них и аффилированных с ними юридических лиц, которые прекратили выполнять свои уже существующие обязательства перед указанными банками.

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