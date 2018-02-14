НБУ получил документы на согласование покупки РВС Банка

В настоящее время полученные документы находятся на рассмотрении Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) получил от физического лица пакет документов на согласование покупки более 50% акций РВС Банка, сообщает FinClub со ссылкой на НБУ.

"Национальный банк получил от физического лица пакет документов на согласование приобретения существенного участия в ПАО РВС Банк в размере более 50% уставного капитала", - сообщил регулятор.

По информации Нацбанка, в настоящее время полученные документы находятся на рассмотрении. "По итогам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - добавили в НБУ.

Напомним, депутат Верховной Рады от фракции БПП Руслан Демчак получил разрешение от Антимонопольного комитета на покупку более 50% акций РВС Банка.

РВС Банк был создан на базе ранее неплатежеспособного банка ПАО Омега Банк (до 2013 года Swedbank, до 2007 года - ТАС-Коммерцбанк). Участники рынка утверждали, что Руслан Демчак изначально стоял за этой сделкой.

Демчак помогал РВС Банку заполучить гостиницу Лыбидь.

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