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Официальные курсы банковских металлов на 19.02.2018

19.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 19 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 366698,22 грн;

серебро - 4543,92 грн;

платина - 269638,98 грн;

палладий - 274497,34 грн.

Напомним, на 16 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 361912,98 грн;

серебро - 4502,34 грн;

платина - 260105,30 грн;

палладий - 265724,86 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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