Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,00 коп - до 28,0920 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,88 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 16,77 коп и составляет 34,4120 грн, средний курс продажи - вырос на 18,07 коп до 35,1177 грн. Продать евро дороже можно за 34,7 грн, купить дешевле - за 34,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,533 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 5,036 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7267
|
28,0920
|
0,4533
|
0,5036
|
34,4120
|
35,1177
|
Медиана
|
27,7500
|
28,1000
|
0,4700
|
0,5000
|
34,4250
|
35,1050
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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