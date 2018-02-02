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USD:  27.68  28.08   EUR:  34.26  34.91
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Наличные курсы валют: данные на 12:00

02.02.2018 12:18
В пятницу, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,13 коп до 27,7267 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,00 коп - до 28,0920 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,88 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,77 коп и составляет 34,4120 грн, средний курс продажи - вырос на 18,07 коп до 35,1177 грн. Продать евро дороже можно за 34,7 грн, купить дешевле - за 34,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,533 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 5,036 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7267

28,0920

0,4533

0,5036

34,4120

35,1177

Медиана

27,7500

28,1000

0,4700

0,5000

34,4250

35,1050


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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