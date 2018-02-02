Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,13 коп до 27,7267 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,00 коп - до 28,0920 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,88 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,77 коп и составляет 34,4120 грн, средний курс продажи - вырос на 18,07 коп до 35,1177 грн. Продать евро дороже можно за 34,7 грн, купить дешевле - за 34,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,533 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 5,036 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7267 28,0920 0,4533 0,5036 34,4120 35,1177 Медиана 27,7500 28,1000 0,4700 0,5000 34,4250 35,1050



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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