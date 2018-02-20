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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

20.02.2018 12:19
Во вторник, 20 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,05/27,08*, к 12:00 котировки составили 27,07/27,10

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - 27,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,08, максимальные - 27,10.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4778/0,4787, к 12:00 котировки составили 0,4772/0,4781.

Торги по евро начались с котировок 33,4121/33,4465,  к 12:00 котировки составили 33,4206/33,4576.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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