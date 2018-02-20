ВТБ Банк с завтрашнего дня прекращает обслуживать карты VISA

С 21 февраля ВТБ завершает работу с платежной системой VISA и прекращает обслуживание транзакций по картам этой системы

ВТБ Банк - "дочка" российского ВТБ - с завтрашнего дня, 21 февраля, завершает работу с платежной системой VISA и прекращает обслуживание транзакций по картам этой системы. Об этом сообщает FinClub.



"Уважаемые клиенты! Просим вас принять во внимание, что с 21 февраля 2018 года ВТБ Банк прекращает сотрудничество с международной платежной системой VISA. Все клиенты-держатели платежных карт МПС VISA, которые были эмитированы ВТБ Банком, смогут пользоваться указанными платежными карточками как в Украине, так и за ее пределами, без каких-либо ограничений до 20 февраля включительно", - говорится в сообщении ВТБ Банка.



Клиентам банка была предложена альтернатива: последние два месяца пользователям платежных карт VISA бесплатно выпускали под действующий карточный счет платежные карты системы MasterCard того же класса.



Ранее сообщалось, что к лету у ВТБ в Украине останется только один или два офиса в Киеве.



Осенью ВТБ принял решение о докапитализации дочернего украинского ВТБ Банка на сумму до 2,59 млрд грн.



До этого зампредседателя Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что о покупателях ВТБ регулятору ничего не известно. "Никто к нам по поводу покупки ВТБ не обращался", - сказала она.



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