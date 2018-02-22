НБУ укрепил гривню на 9 копеек
22.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 9 копеек
На 22 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2698,8039 грн за $100;
3322,7674 грн за 100 евро;
4,7637 грн за 10 руб РФ.
На 21 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2707,2945 грн за $100;
3340,8014 грн за 100 евро;
4,7900 грн за 10 руб РФ.
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