НБУ укрепил гривню на 9 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 9 копеек

На 22 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2698,8039 грн за $100;

3322,7674 грн за 100 евро;

4,7637 грн за 10 руб РФ.



На 21 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2707,2945 грн за $100;

3340,8014 грн за 100 евро;

4,7900 грн за 10 руб РФ.



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