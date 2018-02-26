Государство хочет уйти. Кому поможет новая стратегия госбанков

Минфин планирует продать свои банки. За пять лет это принесет 160 млрд грн

Кабмин утвердил общую стратегию развития госбанков до 2022 года. За пять лет доля государства в банковском секторе должна сократиться до 24%. Первые в очереди на приватизацию - Укргазбанк и Ощадбанк. Продажей Привата Минфин займется не раньше конца 2022 года.

Конкретные планы работы на пятилетний период есть только у Ощада и Укргаза. Набсовет Привата уже утвердил стратегию, Укрэкcимбанк до сих пор определяется между двумя бизнес-моделями.

За пять лет государство рассчитывает заработать на госбанках 160 млрд грн. В эту цифру входят дивиденды, налоги и непосредственно сумма, за которую Минфин надеется продать часть своих банковских активов. Первыми в капитал госбанков зайдут международные финансовые организации, такие как ЕБРР, надеются в Кабмине.

Насколько реалистичен план Министерства финансов и что стратегия изменит в работе госбанков?

Специализация на бумаге

Через пять лет Ощадбанк должен стать крупнейшим универсальным банком в Украине, говорится в стратегии Минфина. Банк будет работать по всем направлениям - от корпоративного кредитования и обслуживания малого-среднего бизнеса до розницы, которую к 2022 году Ощад намерен увеличить в три раза, отмечает предправления Ощадбанка Андрей Пышный.

"Наши активы за пять лет должны вырасти до 365 млрд грн, - рассказывает Пышный. - В приоритете у нас как корпоративный сектор, так и ипотека с автокредитованием".

Главный конкурент Ощада - Приват - сконцентрируется на розничном бизнесе с упором на платежные сервисы и на кредитовании МСБ. В стратегии также сказано, что банку нужно "расширять присутствие" в среднем корпоративном сегменте.

"Приват должен заняться восстановлением стоимости неработающих кредитов, - говорится в документе. - Банк сфокусируется на рознице с существенной долей МСБ и незначительным присутствием в крупном корпоративном сегменте".







Минимум изменений Минфин предусмотрел для Укргазбанка - ему предлагают сохранить уже действующую модель "экобанка" с уклоном на кредитование компаний, внедряющих энергоэффективные технологии. О чем конкретно идет речь, авторы стратегии не уточнили, ограничившись перечнем приоритетных отраслей от АПК до инфраструктуры и транспорта.

Будущее Укрэксимбанка пока не определено. Минфин рассматривает два варианта: сконцентрироваться на обслуживании только бизнеса, связанного с внешнеэкономической деятельностью, или ничего не менять и готовиться к продаже в прежнем виде.

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Министр финансов Александр Данилюк поддерживает первый вариант. "Укрэксим должен заниматься экспортно-импортными операциями, для этого он и был создан", - говорит он. Минус этой модели - финансовые показатели банка снизятся: прибыль к 2022 году - 1,6 млрд грн против 2,3, адекватность капитала - 12% против 15.

Планы против реальности

Полностью выходить из капитала Укрэксимбанка государство пока не собирается: в конце 2021 года Минфин может продать миноритарный пакет акций банка, говорится в стратегии. Похожая история и с Ощадом: в 2020-м министерство планирует продать 20% банка международной финорганизации, в 2022-м - выйти на IPO еще с 25% его акций.

До конца 2022 года Минфин планирует полностью продать только Укргаз и Приват, отмечает Данилюк. Укргазбанк будет продан первым: 20% МФО уже в четвертом квартале 2018 года, еще 75% (государство контролирует в банке 94,94% акций) - в 2020-м "стратегическому инвестору".

Первым покупателем, по расчетам Минфина, выступит Европейский банк реконструкции и развития. В ноябре 2016 года ЕБРР подписал с Ощадбанком меморандум о предпродажных консультациях. Структура готова войти в капитал госбанка, но для этого нужны изменения в законодательство, поясняет директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

"Наше главное условие - независимые набсоветы, - поясняет Аджунер. - В Ощадбанке и Укрэксимбанке такие органы пока не сформированы. Ждем принятия закона о корпоративном управлении в парламенте".

Независимые набсоветы есть у Привата и Укргазбанка, которые изначально не были государственными, говорит Данилюк. "Для Ощада и Укрэксима действует отдельный закон, - рассказывает министр. - По нашим оценкам, принятие нужного документа в Раде - это вопрос двух-трех месяцев".

ЕБРР не будет заходить в украинские банки отдельно от частного инвестора, который должен соответствовать критериям банка, рассказал LIGA.net собеседник на банковском рынке, знакомый с позицией структуры по этому вопросу.

"Устав ЕБРР прямо запрещает покупать доли в государственных компаниях, в том числе банках, - отмечает он. - Максимум, что он может сделать, - это миноритарная инвестиция, и только параллельно с заходом другого покупателя".

Пока ЕБРР не готов говорить о конкретных параметрах потенциальной сделки с Ощадом, уточняет старший советник ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов. О покупке доли в Укргазбанке речь до сих пор вообще не шла, добавляет он.

Банки-департаменты

Изменит ли стратегия ситуацию с госбанками и кто будет покупать такие активы? Самые реалистичные планы Минфина касаются Укргазбанка, который больше других похож на обычный коммерческий банк, считает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Покупатели на него найдутся, здесь даже можно создать конкуренцию, - говорит Паращий. - С остальными сложнее: скорее всего, сроки, которые указаны в стратегии Минфина, будут нарушены".

В Минфине не уточняют, сколько государство намерено выручить за Укргазбанк. "Пусть цену устанавливает конкурс. Наша задача - сделать его прозрачным и допустить всех желающих, кроме представителей государства-агрессора", - отмечает Александр Данилюк.

В самой стратегии указаны вероятные доходы государства, которые оно сможет получить за счет работы и частичной продажи госбанков в течение ближайших пяти лет с учетом налогов и дивидендов. Показатель очень приблизительный, поскольку исходит из предполагаемой прибыли каждого из банков в течение пяти лет, говорит Паращий.







Частичная продажа в любом случае мало повлияет на общую ситуацию, государство должно полностью выйти из капитала госбанков, считает старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.



"Мы рискуем увидеть передел сфер влияния со стороны двух крупнейших банков Привата и Ощада, которые могут вытеснить других игроков рынка, - говорит Яблоновский. - А это плохо в том числе для государства, которое вероятно, продолжит все это финансировать".



Минфин готов в полном объеме докапитализировать госбанки в случае необходимости, отмечает глава ведомства Александр Данилюк. Стратегия Ощадбанка уже предусмотрела предположительные вливания государства: 17,5 млрд грн дорезервирования старого кредитного портфеля в силу курсовой переоценки, а также перехода на стандарт МСФО 9, рассказывает Андрей Пышный.

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В то же время в стратегии министерства четко сказано, что госбанки должны сокращать долю ОВГЗ в своих портфелях. Выполнить это задание "четверке" будет трудно, поскольку эти бумаги формируют заметную часть прибыли госбанков, уверен Паращий.



"Чтобы их заменить, нужны десятки миллиардов гривень новых кредитов: боюсь, у нас в стране просто не найдется такого количества предприятий МСБ, - заключает он. - В нынешних условиях ни один покупатель активами с таким портфелем не заинтересуется. Для начала нужно начать работать, как нормальные коммерческие банки, а не как департаменты Министерства финансов".