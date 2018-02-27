Сбербанк за долги отберет кондитерскую фабрику АВК в Мукачево

По решению суда кондитерская фабрика АВК в Мукачево достанется "дочке" российского Сбербанка

Хозяйственный суд Закарпатской области 30 января издал приказ о принудительном взыскании Сбербанком залогового имущества кондитерской фабрики АВК. в Мукачево Закарпатской области. Об этом свидетельствует соответствующий приказ суда, пишет FinClub.



Приказ выдан на принудительное исполнение решения хозсуда Закарпатской области от 19 октября 2017 года, которое вступило в силу 17 января 2018 года.



Комплекс зданий фабрики и земельный участок в Мукачево по ул. Духновича, 14 является залоговым имуществом по договору об открытии кредитной линии, заключенном между Сбербанком и АВК от 2009 года.



Взыскание залога произойдет в счет частичного погашения задолженности по кредиту А.В.К. на $56,8 млн (1,4 млрд грн в эквиваленте).



После взыскания банк планирует продать имущество за 21,2 млн грн.



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