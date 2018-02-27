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Сбербанк за долги отберет кондитерскую фабрику АВК в Мукачево

27.02.2018 16:05
По решению суда кондитерская фабрика АВК в Мукачево достанется "дочке" российского Сбербанка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Хозяйственный суд Закарпатской области 30 января издал приказ о принудительном взыскании Сбербанком залогового имущества кондитерской фабрики АВК. в Мукачево Закарпатской области. Об этом свидетельствует соответствующий приказ суда, пишет FinClub.

Приказ выдан на принудительное исполнение решения хозсуда Закарпатской области от 19 октября 2017 года, которое вступило в силу 17 января 2018 года.

Комплекс зданий фабрики и земельный участок в Мукачево по ул. Духновича, 14 является залоговым имуществом по договору об открытии кредитной линии, заключенном между Сбербанком и АВК от 2009 года.

Взыскание залога произойдет в счет частичного погашения задолженности по кредиту А.В.К. на $56,8 млн (1,4 млрд грн в эквиваленте).

После взыскания банк планирует продать имущество за 21,2 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России, Кредит
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