К закрытию межбанка доллар потерял 9 копеек
27.02.2018 17:19
Во вторник, 27 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,98/27,00, к закрытию котировки составили 26,89/26,92
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные - 27,00.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4835/0,4842, к закрытию котировки составили 0,4785/0,4797.
Торги по евро начались с котировок 33,2825/33,3072, к закрытию котировки составили 33,0047/33,0389.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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