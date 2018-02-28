Курсы валют НБУ на 28.02.2018
28.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек
На 28 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2694,8185 грн за $100;
3314,8962 грн за 100 евро;
4,8406 грн за 10 руб РФ.
На 27 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2700,6610 грн за $100;
3327,2144 грн за 100 евро;
4,8294 грн за 10 руб РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
4279
-
4106
-
3988
-
3967
-
3722
- Налогообложение пенсий признано неконституционным 12:17
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:16
- Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро – на 30 12:13
- Швейцария вынесет на референдум право государства взимать налоги 11:55
- МВФ одобрил украинскую стратегию развития госбанков 11:45