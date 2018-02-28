Связанная с Путиным фирма отмывала деньги в Эстонии – СМИ

Через эстонский филиал датского банка Danske приближенными к Путину лицами осуществлялись незаконные финансовые операции

В датской и британской прессе появились материалы, описывающие колоссальную схему отмывания российских денег, в которой оказались замешаны крупные банки из Дании и Германии. По данным доклада, на который ссылаются британская газета Guardian, датская Berlingske и международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), к схеме могли быть причастны российские банкиры, ныне находящиеся в заключении, и родственник Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода.

Доклад составлен неназванным сотрудником банка Danske, крупнейшего в Дании, и адресован исполнительному совету банка. В нем упоминается о том, что в 2013 г. Danske закрыл счета 20 своих российских клиентов - после того как руководство банка получило информацию о том, что через филиал Danske в Эстонии могут осуществляться незаконные финансовые операции, прежде всего отмывание денег. Одним из таких клиентов была фирма Lantana Trade LLP, которая предоставила ложные сведения о себе британскому реестру компаний UK Companies House.

Владельцы Lantana утверждали, что являются фирма является "спящей", с крайне незначительным оборотом. В действительности же через ее счета ежедневно проходили миллионы евро. В 2013 г. Danske не стал разбираться, кто владеет этой фирмой, хотя сведения, что Lantana принадлежит российским бизнесменам с хорошими связями в Кремле и силовых структурах, были уже тогда. Подробное расследование началось лишь четыре года спустя с подачи финансовой разведки Эстонии и после некой "наводки" из России, утверждается в докладе.

По данным его авторов, выяснилось, что за фирмой Lantana стоят члены руководства российского Промсбербанка (Подольск, Московская обл.). Членами правления банка являлись Алексей Куликов, Александр Григорьев и Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Куликов был осенью 2017 г. приговорен Подольским судом к 9 годам заключения по делу о хищениях средств Промсбербанка на сумму 3,3 млрд руб. Куликов имел влиятельных знакомых в правоохранительных органах.

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Григорьев, известный как "король обналички", был арестован в 2015 г. по крупному делу о хищениях и выводе за пределы России средств группы банков. Банки, основанные Григорьевым и его компаньонами, в том числе и Промсбербанк, в настоящее время закрыты, их лицензии отозваны. В случае с Промсбербанком решение было принято в апреле 2015 г., в связи с тем, что он "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы".

Что касается Игоря Путина, то он входил в руководство не только Промсбербанка, но и частично принадлежавшего Григорьеву Русского земельного банка. Причем как раз в то время, когда через РЗБ проходили миллиарды рублей, направлявшихся, в частности, в банки Молдавии - в рамках схемы по отмыванию денег, получившей название "Русский ландромат". Тогда из России были выведены по меньшей мере $20 млрд. В схеме, включавшей в себя десятки подставных фирм, использовались и счета в банке Danske.

Еще одна афера была связана с Deutsche Bank. Через его московский филиал в 2011-2015 гг. с помощью т.н. зеркальной торговли было проведено примерно $10 млрд. Немецкий банк был тогда оштрафован американским и британским финансовыми регуляторами на общую сумму в $670 млн.

Нынешняя схема с использованием фирмы Lantana и эстонского филиала Danske, судя по всему, не столь масштабна, как "ландромат". Тем не менее, по некоторым оценкам, сумма, отмытая через датский банк, составила от $2 до $3,3 млрд. После начала запоздалого расследования сотрудники эстонского филиала датского банка подвергались угрозам со стороны неизвестных русскоязычных лиц.

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В заявлении Danske говорится, что сейчас в эстонском филиале заведена "полностью обновленная и куда более строгая система контроля" за происхождением средств клиентов. При этом банк признаёт, что "должен был действовать быстрее". Глава подразделения по борьбе с отмыванием денег эстонской финансовой разведки Матис Рейманд, отметил, что "деньги с востока" продолжают отмываться в финансовой системе Эстонии - в том числе и через филиалы находящихся там западных банков. Тот же филиал банка Danske прошлой осенью оказался в центре скандала, связанного с попыткой отмывания почти $3 млрд из Азербайджана с помощью цепочки подставных непрозрачных фирм, зарегистрированных в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Швейцария ввела санкции против "дочки" российского Газпромбанка, которую подозревает в отмывании денег.

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