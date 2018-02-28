 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.71  27.02   EUR:  32.62  33.20
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В совете НБУ отметили оживление кредитной активности банков

28.02.2018 16:10
Кредитная активность банков в 2017 году в сегменте потребительского кредитования оживилась, сообщили в совете НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) отмечает, что кредитная активность банков в 2017 году на отдельных сегментах кредитного рынка оживилась, в частности в сегменте потребительского кредитования. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"Общий остаток банковских кредитов в 2017 году вырос на 1,8%. Кредитование корпоративного сектора в национальной валюте увеличилось на 8,6%, а домохозяйств - на почти на 40%. Однако, такие приросты в большей степени компенсировались снижением объемов кредитования в иностранной валюте", - гласит сообщение.

Совет НБУ отметил, что ряд факторов продолжали сдерживать расширение кредитования, в том числе: сохранение значительных кредитных рисков и высокие процентные ставки по кредитам; высокий уровень долговой нагрузки среди заемщиков корпоративного сектора; снижение спроса на кредиты со стороны тех предприятий, у которых улучшилось их финансовое состояние; вложение банками средств в такие сравнительно высокодоходные и ликвидные инструменты с низким уровнем рисков как депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ; высокая доля кредитов, которые не обслуживаются, что сужает возможности для кредитования; недостатки законодательства.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров