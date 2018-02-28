В совете НБУ отметили оживление кредитной активности банков
Совет Национального банка Украины (НБУ) отмечает, что кредитная активность банков в 2017 году на отдельных сегментах кредитного рынка оживилась, в частности в сегменте потребительского кредитования. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Общий остаток банковских кредитов в 2017 году вырос на 1,8%. Кредитование корпоративного сектора в национальной валюте увеличилось на 8,6%, а домохозяйств - на почти на 40%. Однако, такие приросты в большей степени компенсировались снижением объемов кредитования в иностранной валюте", - гласит сообщение.
Совет НБУ отметил, что ряд факторов продолжали сдерживать расширение кредитования, в том числе: сохранение значительных кредитных рисков и высокие процентные ставки по кредитам; высокий уровень долговой нагрузки среди заемщиков корпоративного сектора; снижение спроса на кредиты со стороны тех предприятий, у которых улучшилось их финансовое состояние; вложение банками средств в такие сравнительно высокодоходные и ликвидные инструменты с низким уровнем рисков как депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ; высокая доля кредитов, которые не обслуживаются, что сужает возможности для кредитования; недостатки законодательства.
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