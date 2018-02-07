Наличный доллар подешевел еще на 34 копейки

В среду, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 34,57 коп до 27,0370 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 31,13 коп - до 27,4463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,21 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 51,00 коп и составляет 33,3437 грн, средний курс продажи - упал на 49,90 коп до 34,0703 грн. Продать евро дороже можно за 33,58 грн, купить дешевле - за 33,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,0 коп и составляет 4,390 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,9 коп до 4,863 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0370 27,4463 0,4390 0,4863 33,3437 34,0703 Медиана 27,0000 27,4500 0,4580 0,4850 33,3500 34,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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