Наличный доллар подешевел еще на 34 копейки
Средний курс продажи американской валюты упал на 31,13 коп - до 27,4463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,21 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 51,00 коп и составляет 33,3437 грн, средний курс продажи - упал на 49,90 коп до 34,0703 грн. Продать евро дороже можно за 33,58 грн, купить дешевле - за 33,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,0 коп и составляет 4,390 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,9 коп до 4,863 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0370
|
27,4463
|
0,4390
|
0,4863
|
33,3437
|
34,0703
|
Медиана
|
27,0000
|
27,4500
|
0,4580
|
0,4850
|
33,3500
|
34,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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