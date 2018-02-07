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Наличный доллар подешевел еще на 34 копейки

07.02.2018 12:17
В среду, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 34,57 коп до 27,0370 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 31,13 коп - до 27,4463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,21 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 51,00 коп и составляет 33,3437 грн, средний курс продажи - упал на 49,90 коп до 34,0703 грн. Продать евро дороже можно за 33,58 грн, купить дешевле - за 33,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,0 коп и составляет 4,390 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,9 коп до 4,863 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0370

27,4463

0,4390

0,4863

33,3437

34,0703

Медиана

27,0000

27,4500

0,4580

0,4850

33,3500

34,1000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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