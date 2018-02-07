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Доллар на межбанке потерял 17 копеек

07.02.2018 12:29
В среду, 7 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,24/27,28*, к 12:00 котировки составили 27,07/27,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,04, максимальные - 27,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные - 27,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4781/0,4792, к 12:00 котировки составили 0,4741/0,4751.

Торги по евро начались с котировок 33,7495/33,7866,  к 12:00 котировки составили 33,4368/33,4835.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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