Доллар на межбанке потерял 17 копеек
07.02.2018 12:29
В среду, 7 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,24/27,28*, к 12:00 котировки составили 27,07/27,11
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,04, максимальные - 27,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные - 27,28.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4781/0,4792, к 12:00 котировки составили 0,4741/0,4751.
Торги по евро начались с котировок 33,7495/33,7866, к 12:00 котировки составили 33,4368/33,4835.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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