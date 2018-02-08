 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.04  27.46   EUR:  33.20  33.92
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ согласовал Крумханзла на должность главы ПриватБанка

08.02.2018 17:47
Решения НБУ чешский банкир ожидал с 10 января
Петр Крумханзл, фото: linkedin

Правление НБУ 8 февраля согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления ПриватБанка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Нацбанка.

10 января Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Крумханзл родился в 1966 г. и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 г.

Карьера Крумханзла была связана с такими банками, как чешский Raiffeisenbank и украинский Райффайзен Банк Аваль.

Его последнее место работы - китайское представительство чешского банка Home Credit, , где Крумханзл занимал должность члена правления по операционным вопросам.

В июле 2017 года набсовет ПриватБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.

Читайте также: Математик и боец. Что известно о новом СЕО ПриватБанка

Ранее сообщалось, что кандидатура Крумханзла была утверждена около трех месяцев назад, но официально об этом не объявляли из-за законодательного ограничения, которое воспрещает менеджерам без профильного образования возглавлять банки. Теперь же со вступлением в силу изменений в закон о банках и банковской деятельности эта преграда преодолена.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров