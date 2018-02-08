НБУ согласовал Крумханзла на должность главы ПриватБанка
Правление НБУ 8 февраля согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления ПриватБанка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Нацбанка.
10 января Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.
Крумханзл родился в 1966 г. и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 г.
Карьера Крумханзла была связана с такими банками, как чешский Raiffeisenbank и украинский Райффайзен Банк Аваль.
Его последнее место работы - китайское представительство чешского банка Home Credit, , где Крумханзл занимал должность члена правления по операционным вопросам.
В июле 2017 года набсовет ПриватБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.
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Ранее сообщалось, что кандидатура Крумханзла была утверждена около трех месяцев назад, но официально об этом не объявляли из-за законодательного ограничения, которое воспрещает менеджерам без профильного образования возглавлять банки. Теперь же со вступлением в силу изменений в закон о банках и банковской деятельности эта преграда преодолена.
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