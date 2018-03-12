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Депозитные ставки снизились

12.03.2018 15:42
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 12.03.2018)

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 12.03.2018, см. Таблицу 1). Лишь некоторые вклады немного выросли в цене.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 12.03.18

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от
12 месяцев

UAH

7,62%

7,98%

9,29%

11,87%

12,31%

11,93%

USD

0,89%

0,58%

1,10%

2,09%

2,65%

2,97%

EUR

0,57%

0,52%

0,70%

1,31%

1,81%

2,08%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений  выросла на 0,08 п.п. и составляет 7,62% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,14 п.п. до 9,29% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,03 п.п. до 11,87% годовых. Депозиты периодом и от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,02 п.п. и предлагают 12,31% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 11,93% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений упала на 0,01 п.п. и составляет 0,89% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов сроком до 1 месяца (0,58%) и от 6 до 12 месяцев (2,65%). Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,08 п.п. до 1,10% годовых. А вклады на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,02 п.п. до 2,09% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,97%).

Средняя процентная ставка в евро упала для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,70%). Не изменилась доходность бессрочных сбережений (0,57%). Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев выросла на 0,04 п.п. и составляет 1,31% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев не претерпели изменений и предлагают 1,81% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 2,08% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 12.03.18

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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