Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 14 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,96/25,99*, к 12:00 котировки составили 25,99/26,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,96, максимальные - 25,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,99, максимальные - 26,02.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4565/0,4573, к 12:00 котировки составили 0,4567/0,4576.



Торги по евро начались с котировок 32,1203/32,1574, к 12:00 котировки составили 32,1444/32,1789.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.