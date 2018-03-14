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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

14.03.2018 12:31
В среду, 14 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,96/25,99*, к 12:00 котировки составили 25,99/26,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,96, максимальные - 25,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,99, максимальные - 26,02.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4565/0,4573, к 12:00 котировки составили 0,4567/0,4576.

Торги по евро начались с котировок 32,1203/32,1574,  к 12:00 котировки составили 32,1444/32,1789.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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