Фонд гарантирования получил 119 млн грн от продажи активов банков

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 27 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение прошлой недели продал активы 27 неплатежеспособных банков на общую сумму 119,35 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Из этой суммы 110,4 млн грн пришлись на права требования по кредитам, 8,35 млн грн - на основные средства банков.



Кроме того, 0,6 млн грн получено от непосредственного продажи имущества банков и 0,001 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и т. п).



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