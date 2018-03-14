Фонд гарантирования получил 119 млн грн от продажи активов банков
14.03.2018 13:20
На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 27 банков-банкротов
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение прошлой недели продал активы 27 неплатежеспособных банков на общую сумму 119,35 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Из этой суммы 110,4 млн грн пришлись на права требования по кредитам, 8,35 млн грн - на основные средства банков.
Кроме того, 0,6 млн грн получено от непосредственного продажи имущества банков и 0,001 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и т. п).
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