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УкрСиббанк предупредил о мошенниках

02.03.2018 08:47
Банк заявляет о случаях звонков от имени якобы сотрудников

В последнее время участились случаи звонков от имени якобы сотрудников УкрСиббанка с требованиями перевести средства на счета третьих лиц, открытые в других банках. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

"Обращаем внимание, что наши сотрудники не совершают таких звонков и никогда не просят перевести деньги! При получении такого звонка рекомендуем немедленно завершить разговор", - заявили в банке.

УкрСиббанк просит распространить эту информацию, а при возникновении вопросов или подозрений относительно мошеннических действий обращаться на информационную линию StarContact: 729 - бесплатно с мобильного, 0 800 505 800 - бесплатно в пределах Украины, +380 44 590 06 55 - по всему миру.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: УкрСиббанк
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