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Официальные курсы банковских металлов на 03.03.2018

03.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 3 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 349411,52 грн;

серебро - 4363,83 грн;

платина - 257132,91 грн;

палладий - 268277,99 грн.

Напомним, на 2 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 348770,33 грн;

серебро - 4351,13 грн;

платина - 261094,37 грн;

палладий - 277629,45 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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