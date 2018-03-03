Официальные курсы банковских металлов на 03.03.2018

Нацбанк Украины установил на 3 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 349411,52 грн;

серебро - 4363,83 грн;

платина - 257132,91 грн;

палладий - 268277,99 грн.

Напомним, на 2 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 348770,33 грн;

серебро - 4351,13 грн;

платина - 261094,37 грн;

палладий - 277629,45 грн.

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