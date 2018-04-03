Официальные курсы банковских металлов на 03.04.2018

Нацбанк Украины установил на 3 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 346331,87 грн;

серебро - 4259,00 грн;

платина - 244866,59 грн;

палладий - 253761,31 грн.

Напомним, на 2 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 348265,83 грн;

серебро - 4282,79 грн;

платина - 246233,95 грн;

палладий - 255178,35 грн.

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