Официальные курсы банковских металлов на 03.04.2018
03.04.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 3 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 346331,87 грн;
серебро - 4259,00 грн;
платина - 244866,59 грн;
палладий - 253761,31 грн.
Напомним, на 2 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 348265,83 грн;
серебро - 4282,79 грн;
платина - 246233,95 грн;
палладий - 255178,35 грн.
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