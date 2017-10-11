Uber и Credit Agricole перешли на платежи в криптвоалюте Ripple

Ripple внес в свой блокчейн новых пользователей для транзакций в глобальной платежной сети RippleNet, среди которых компания Uber и банк Credit Agrico

В блокчейн криптовалютной сети Ripple внесено девять новых пользователей, которые получат возможность совершать транзакции в глобальной платежной сети RippleNet, сообщает CoinDesk.

В числе новых участников фигурируют Bexs Banco de Cambio, служба обработки международных платежей dLocal, платежные сервисы Uber и GoDaddy. Среди других членов сети также крупнейший банк Франции Credit Agricole, Currencies Direct, IFX, TransferGo, Cuallix, Krungsri и Rakbank.

В заявлении Ripple стремился позиционировать группу не просто как еще один блокчейн-консорциум, а способ успешного продвижения продуктов своих клиентов.

Например, компания финансовых услуг Cuallix станет первым партнером, который будет конвертировать трансграничные переводы средств в собственную валюту RRPPL. В частности, компания планирует использовать токен для перевода средств между США и Мексикой, чтобы снизить затраты на обработку, говорится в релизах.

"Глобальные платежи неоспоримо переживают море изменений, во главе с финансовыми институтами, внедряющими блокчейн, чтобы исправить сбои в платежах своих клиентов", - сказал в отчете генеральный директор компании Ripple Бред Гарлингхаус.

Новые члены присоединяются к Ripple в то время, когда компания активно проводит партнерские отношения на высоком уровне с ведущими финансовыми институтами во всем мире, проводя более агрессивную позицию в дифференциации своих продуктов и услуг.

Напомним, что Ripple готовится к пилотному запуску трансграничных платежей между Японией и Южной Кореей

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