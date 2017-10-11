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Lufthansa переходит на блокчейн в области авиаперевозок

11.10.2017 13:02
Lufthansa AG переносит информацию о бронировании и резервировании авиабилетов на блокчейн и тестирует туристические приложения
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Крупнейший европейский авиаконцерн Lufthansa AG и швейцарский блокчейн-стартап Winding Tree создают первый публичный блокчейн-маркетплейс продуктов туристической отрасли с более низкими ценами, сообщается на сайте Lufthansa.

Децентрализованная B2B-платформа Winding Tree работает над реорганизацией индустрии продаж туристических товаров, устраняя посредников между бизнесами и операторами туристических услуг.

Основатели платформы стремятся обеспечить связь между авиалиниями, отелями, другими предприятиями отрасли и бизнесами, нуждающемся в данных услугах.

Сотрудничество Winding Tree и Lufthansa предполагает участие последней в предпродаже токенов, которыми пользователи будут рассчитываться за бронь в отелях, авиабилеты и круизы. Кроме этого, авиакомпания интегрирует свои API с платформой Winding Tree.

ICO стартапа Winding Tree стартует 1 ноября. Проект уже привлек $500 000, используя инвестиционную концепцию SAFT (Simple Agreement for Future Tokens), и намерен получить еще $1,5 млн до конца октября в рамках предпродажи.

Как сообщалось, центральный банк Великобритании переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн рамках своей финтех программы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: blockchain, блокчейн, блокчейн-платформа, Lufthansa, блокчейн платформа Winding Tree, авиаперевозки
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