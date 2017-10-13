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Власти Швеции начали принимать задолженность биткоинами

13.10.2017 08:15
Служба принудительного исполнения Швеции начала принимать биткоины, в качестве выплат по долгам
Фото – cryptofans.ru

Одна из шведских компаний перевела на счет Службы принудительного исполнения Швеции (SEA) 0,6 BTC ($3100), сообщает SvD Näringsliv.

"Мы привыкли работать с банковской системой. Это актив другого рода, который позволяет нам проводить операции по-новому", - заявил представитель SEA Иоанна Паулсон.

Власти не планируют держать биткоины и провели аукцион по их продаже. Однако представители SEA утверждают, что продажа биткоинов на аукционе вынужденная мера, поскольку на государственном уровне не существует структур, которые бы предоставляли услуги по открытию счетов в биткоинах.

Ранее островное государство Вануату, расположенное в юго-западной части Тихого океана, заявило, что принимает биткоины в качестве оплаты по программе получения гражданства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, криптовалюта биткоин, Швеция, криптовалюта bitcoin, долг
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