Власти Швеции начали принимать задолженность биткоинами
Одна из шведских компаний перевела на счет Службы принудительного исполнения Швеции (SEA) 0,6 BTC ($3100), сообщает SvD Näringsliv.
"Мы привыкли работать с банковской системой. Это актив другого рода, который позволяет нам проводить операции по-новому", - заявил представитель SEA Иоанна Паулсон.
Власти не планируют держать биткоины и провели аукцион по их продаже. Однако представители SEA утверждают, что продажа биткоинов на аукционе вынужденная мера, поскольку на государственном уровне не существует структур, которые бы предоставляли услуги по открытию счетов в биткоинах.
Ранее островное государство Вануату, расположенное в юго-западной части Тихого океана, заявило, что принимает биткоины в качестве оплаты по программе получения гражданства.
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