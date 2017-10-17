Биржа BitMEX не поддержит разделение биткоина

BitMEX не поддерживает SegWit2x, в результате которого должна появиться валюта Bitcoin Gold

Биткоин-биржа BitMEX не подержит очередное разделение сети биткоина даже если SegWit2x получит большую часть хешрейта.

"BitMEX рассматривает любые токены спорных хардфорков в качестве альткоинов. Индексы .BXBT и .BXBTJPY сохранятся без изменений, и в них не будет добавлен B2X", - говорится в сообщении.

В то же время BitMEX готова рассмотреть возможность добавления форков в случае включения по умолчанию защиты от атак повторного воспроизведения. Напомним, что разработчики SegWit2x отказались внедрять эту защиту.

Биржа сообщила, что пользователи, желающие получить токены новой цепи B2X, должны буду самостоятельно вывести Биткоины со своих счетов.

Сообщество положительно отреагировало на решение BitMEX. Даже WhalePanda одобрил данное заявление, призвав своих подписчиков регистрироваться на бирже.

BitMEX официально зарегистрирована в Гонконге. На сегодняшний день BitMEX одна из не многих бирж криптовалют предлагающая маржинальную торговлю разными криптовалютами с плечом x100. В торговле BitMEX поддерживает одни из самых популярные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Ripple, Augur, Litecoin, Factom, Dash.

Напомним, что список новых криптовалют может пополнить еще один форк биткоина, такие планы вынашивает небольшая группа майнеров и разработчиков

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