Тест на выживание: есть ли будущее у цифровых денег

Тимофей Милованов о главных проблемах использования криптовалют и о будущем технологии Blockchain

Что такое деньги в понимании современных экономистов, какое отношение к финансовым системам имеют набирающие популярность криптовалюты и почему центробанки развитых стран не заинтересованы в росте курса биткоина. О настоящем и будущем цифровых денег в ходе экономической недели Ukraine Economy Week: People. Finance. Innovations рассказал Тимофей Милованов, член совета Национального банка Украины. LIGA.net записала самое интересное из его выступления.



О деньгах и их главной функции



Что такое деньги или валюта с точки зрения современного экономиста? У меня есть свое определение этому понятию. Сейчас американские и европейские экономисты определяют валюту, как память. Получается, что деньги - это элемент или институт, выполняющий функцию памяти. Например, у меня есть $100. Я их получил от кого-то за что-то. Например, я мог их честно заработать, получить стипендию, бонусы за выполненную работу или мне их подарили, или я их украл. Это значит, что я что-то сделал для общества за $100. Чего стоит эта сумма на самом деле, зависит только от решения общества. Если говорить точнее, общество устанавливает эквивалентное предложение данной сумме денег, например, продукт или услугу. Поэтому, когда я прихожу со $100 в магазин, уже общество продает мне то, что стоит этих денег.

Об обесценивании денег



В странах с развитой экономикой, общество доверяет госуправлению, поэтому стоимость денег не меняется. В развивающихся или коррумпированных странах очень часто прибегают к бесконтрольной эмиссии денег, устанавливают инфляционный налог, подделывают валюту. В результате таких шагов, валюта дешевеет. В таких странах, человек работает на $100, но в результате инфляции получает, например, на 20% меньше. Поэтому не может приобрести или получить то, на что общество ранее уже установило цену в $100. Эти 20% зарплаты забирает у человека государство или инфляция. В таком случае функция денег не имеет никакого значения.

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Получается, для того, чтобы у нас формировалась память, предмет, который непосредственно исполняет ее функции, должен быть неподдельным. Например, с функциями памяти может справиться золото. Доллары США также могут выполнять эту функцию. Но только в случае, если их эмиссия контролируется Федеральной резервной системой США. Выполняют ли эту функцию криптовалюты?



О биткоине и его развитии



Я не буду утверждать, что криптовалюта - деньги. Сегодня нет детального определения этого понятия. Но как экономист, я должен задавать следующие вопросы: что такое криптовалюта, как она будет развиваться в будущем и будет ли вообще существовать, почему курс криптовалют с каждым днем растет и каковы прогнозные цены. Что же такое криптовалюта?



Всем известно, что первой созданной криптовалютой был биткоин (первая криптовалюта, созданная в январе 2009 года, неизвестным человеком или группой людей, которые назвали себя Сатоси Накамото. - Ред.). Биткоин - это верифицированная запись, которая передается от одного человека к другому. Другими словами, биткоин - это цепочка фамилий людей, которым он передается. Обращение биткоина можно сравнить с чековыми операциями. Ценная бумага выписана на ваше имя, но вы ее можете переписать на другого человека и так далее. В результате передачи, формируется цепочка транзакций от одного человека к другим. Если смотреть с точки зрения выполнения функции памяти, то можно сказать, что биткоин - это деньги. В базе системы остаются копии всех проходящих транзакций с указанными электронными адресами участников.



О влиянии регуляторов на криптовалюты



Первая проблема развития цифровых денег - возможность ими пользоваться, например, покупать товар. Если все станут использовать систему биткоина и она будет набирать популярность, ценность бумажных денег будет падать. Как пример можно привести возможное замещение гривни долларом США. Если все жители Украины перестанут доверять государству и из-за инфляции не будут использовать в обиходе национальную валюту, а начнут требовать выплачивать зарплаты в долларах, может произойти долларизация валюты (процесс замещения национальной валюты долларом США при проведении различных финансовых операций внутри страны, - ред.). Гривня перестанет быть популярной валютой среди населения страны.

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Но если гривня стабильна, ее постоянно используют при хозрасчетах, а доллар все меньше используется в обиходе, доверие к гривне автоматически возрастает. Так же происходит и с биткоином. Чем чаще его будут использовать при расчетах, тем быстрее будет расти к нему доверие и, соответственно, курс. Если же наоборот - он будет оставаться дешевым. И именно здесь могут влиять различные регуляторы. Цель регуляторов - убить биткоин или сбить его цену. Тому есть главная причина. Биткоин, как альтернативная потенциальная денежная единица, подрывает возможность регуляторов зарабатывать на инфляции, контролировать эмиссию. Другими словами, - осуществлять свою монетарную политику. Скорее всего, первыми курс биткоина попытаются сбить Китай, США и другие важные игроки рынка. Но при этом они будут с осторожностью относиться к криптовалюте, понимая, что инновация более важна, чем контроль.



О проблемах использования криптовалют



На самом деле, в системе передачи биткоина вы не найдете имен покупателей или продавцов. Система как бы гарантирует им анонимность. При этом вы не сможете приобрести криптовалюту, не зарегистрировавшись в системе. Вам придется создать электронный адрес, на который будет приходить информация о транзакциях. И это первая проблема использования технологии blockchain (публичная база всех транзакций, когда-либо совершенных в системе. - Ред.). Так называемая, - псевдоанонимность. Идентификации участников вроде бы и нет, но в то же время их можно идентифицировать по адресам. В таком случае, могут возникать вопросы с использованием системы у некоторых участников рынка. Например, очень часто доноры, которые помогают финансово различным организациям и физлицам, хотят оставаться неизвестными. Но в случае с биткоином так не получится. Выходит, что сегодня потенциально все транзакции можно проследить.



Об отличии blockchain от централизированной системы платежей



Систему электронных платежей может запустить центробанк любой страны, например, Нацбанк Украины. Суть системы blockchain в том, что она децентрализована. Главная проблема в том, что при передаче биткоина запись в системе можно подделать. Другими словами, подделать передачу электронных денег. Но в blockchain-обществе существует определенная идеология построения системы. Главная ее суть - старые транзакции невозможно подделать, поскольку у каждого участника есть копия транзакции, а в системе она закодирована. Но когда у вас есть копии транзакций, у вас автоматически могут возникать проблемы с анонимностью. Кроме того, существует опасность утечки коммерческих данных. Представьте себе ситуацию, мы делаем аукцион в системе blockchain за биткоины. Главный лот аукциона - связь 4G, а торговать будут Киевстар, Vodafone и другие компании. И для того, чтобы вычислить, кто какую ставку сделал, нам не обязательно знать суммы.



О будущем технологии blockchain



Все перечисленные нюансы ограничивают возможность развития технологии blockchain в будущем. Но это не означает, что спрос на криптовалюты будет падать. Скорее всего, это будет какая-то нишевая валюта. Особенно она может стать полезной в некоторых развивающихся странах со слабыми центробанками, где люди будут больше доверять этой валюте, чем остальным. Но только в том случае, если в стране нет долларизации или евроризации. В странах, где центробанки используют в обращении доллары или евро, биткоин, может, и не взлетит.

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Если говорит кратко, биткоин - это память, но более четкая, электронная. Память, которую нельзя подделать, но в то же время можно увидеть и поковыряться в ней. Соответственно, это новая технология, и насколько она будет полезна - никому не известно. Это зависит от будущего. Я уверен, что такие компании, как Visa, MasterCard и другие участники рынка проведут какие-то инновации, чтобы сбить цену на биткоин. В то же время я ожидаю, что центробанки и некоторые большие игроки на финансовом рынке запустят свои криптовалюты, чтобы создавать конкуренцию.



Исторически то, что сейчас делает монетарная политика с биткоином, находится на уровне развития центробанков 60-х годов. Будем наблюдать, как они будут развивать эту сферу, кто кого опередит. Поэтому, если биткоину удастся выйти на новый серьезный уровень работы с реальным сектором экономики, ему придется преодолевать вызовы, которые стояли перед экономиками в 60-х, 80-х, 2008 годах. Сможет ли он с ними справиться - вопрос будущего.

Татьяна Павлушенко